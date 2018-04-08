Конте: В этом сезоне у нас было много матчей, в которых мы теряли очки

Главный тренер "Челси" Антонио Конте поделился ожиданиями перед предстоящим матчем с "Вест Хэмом" и объяснил, почему трудности закаляют его команду.

В первом матче сезона в декабре «молотобойцы» обыграли лондонцев благодаря единственному забитому мячу, и Конте считает, что это было одно из тех поражений, что стоило команде попадания в четверку Премьер-лиги.

"Я отлично помню тот матч, - цитирует тренера официальный сайт клуба. - Это была плохая игра и обидное поражение. В этом сезоне у нас было много матчей, в которых мы теряли очки. Когда мы играли с "Вест Хэмом", они были в самом низу таблицы. То же самое было в матче с "Кристал Пэла".

Мы говорим об очень хорошей команде. Я не понимаю, почему они сейчас в таком положении в таблице. Они сражаются, чтобы не попасть в зону вылета. Нам необходимо правильно настроиться на матч".