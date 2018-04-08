Конте: В этом сезоне у нас было много матчей, в которых мы теряли очки

Главный тренер "Челси" Антонио Конте поделился ожиданиями перед предстоящим матчем с "Вест Хэмом" и объяснил, почему трудности закаляют его команду.

В первом матче сезона в декабре «молотобойцы» обыграли лондонцев благодаря единственному забитому мячу, и Конте считает, что это было одно из тех поражений, что стоило команде попадания в четверку Премьер-лиги.

"Я отлично помню тот матч, - цитирует тренера официальный сайт клуба. - Это была плохая игра и обидное поражение. В этом сезоне у нас было много матчей, в которых мы теряли очки. Когда мы играли с "Вест Хэмом", они были в самом низу таблицы. То же самое было в матче с "Кристал Пэла".

Мы говорим об очень хорошей команде. Я не понимаю, почему они сейчас в таком положении в таблице. Они сражаются, чтобы не попасть в зону вылета. Нам необходимо правильно настроиться на матч".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
ФИФА представила дизайн билетов на матчи ЧМ-2018. ФутболФИФА представила дизайн билетов на матчи ЧМ-2018. Футбол
Марадона: Сампаоли меня предал. ФутболМарадона: Сампаоли меня предал. Футбол
Гоменюк: Стал тренером, ведь хочу понять, мое это, или нет. ФутболГоменюк: Стал тренером, ведь хочу понять, мое это, или нет. Футбол
Кьеллини: В этом году Ювентус может сделать что-то особенное. ФутболКьеллини: В этом году Ювентус может сделать что-то особенное. Футбол
НБА: Топ-5 моментов игрового дняНБА: Топ-5 моментов игрового дня
Блок рекламы


Похожие новости
Шуст: У тренера есть много вопросов по качеству нашей игры. ФутболШуст: У тренера есть много вопросов по качеству нашей игры. Футбол
НБА: результаты матчей 8 апреляНБА: результаты матчей 8 апреля
Балотелли: Если бы я был белым, у меня было бы меньше проблем. ФутболБалотелли: Если бы я был белым, у меня было бы меньше проблем. Футбол
НБА: результаты матчей 6 апреляНБА: результаты матчей 6 апреля
НБА: результаты матчей 5 апреляНБА: результаты матчей 5 апреля
Клубы Английской Премьер-Лиги заплатили агентам в текущем сезоне 211 млн фунтов. ФутболКлубы Английской Премьер-Лиги заплатили агентам в текущем сезоне 211 млн фунтов. Футбол
Лионель Месси: Легких матчей на ЧМ для Аргентины не будет. ФутболЛионель Месси: Легких матчей на ЧМ для Аргентины не будет. Футбол
Кьеллини: В этом году Ювентус может сделать что-то особенное. ФутболКьеллини: В этом году Ювентус может сделать что-то особенное. Футбол
Антонио Конте: Челси создает много моментов, но не использует ихАнтонио Конте: Челси создает много моментов, но не использует их
НБА: результаты матчей 2 апреляНБА: результаты матчей 2 апреля
Последние новости
Подгружаем последние новости