Конте: В этом сезоне у нас было много матчей, в которых мы теряли очки
Главный тренер "Челси" Антонио Конте поделился ожиданиями перед предстоящим матчем с "Вест Хэмом" и объяснил, почему трудности закаляют его команду.
В первом матче сезона в декабре «молотобойцы» обыграли лондонцев благодаря единственному забитому мячу, и Конте считает, что это было одно из тех поражений, что стоило команде попадания в четверку Премьер-лиги.
"Я отлично помню тот матч, - цитирует тренера официальный сайт клуба. - Это была плохая игра и обидное поражение. В этом сезоне у нас было много матчей, в которых мы теряли очки. Когда мы играли с "Вест Хэмом", они были в самом низу таблицы. То же самое было в матче с "Кристал Пэла".
Мы говорим об очень хорошей команде. Я не понимаю, почему они сейчас в таком положении в таблице. Они сражаются, чтобы не попасть в зону вылета. Нам необходимо правильно настроиться на матч".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
08.04.2018 11:52
08.04.2018 11:53