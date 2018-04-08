Бундеслига: "Бавария" - чемпион Германии!

"Бавария" стала чемпионом Германии в сезоне-2017/18.
В игре 29-го тура мюнхенцы победили "Аугсбург" - 4:1 - и оторвались от "Шальке" на 20 очков.
Фото: bild.de
Таким образом, гельзенкирхенцы в случае победы над "Гамбургом" в сегодняшней игре сократят отставание до 17 очков за пять туров до конца сезона.
Для "Баварии" это 28-й титул чемпиона страны в истории (у занимающего второе место "Нюрнберга" - только 9) и шестой подряд.
Текущий сезон клуб начал с Карло Анчелотти, но он был уволен в сентябре. На правах исполнящего обязанности главного тренера с командой временно работал Вилли Саньоль, а в октябре ее в четвертый раз в карьере принял 72-летний Юпп Хайнкес.
"Бавария" в этом сезоне также продолжает борьбу за Кубок Германии, где в полуфинале встретится с "Байером", и за победу в Лиге чемпионов, где в четвертьфинале встречается с "Севильей", информирует СЭ.
Чемпионат Германии
Бундеслига
29-й тур
"Аугсбург" - "Бавария" - 1:4 (1:2)
Голы: Зюле, 18 - в свои ворота (1:0). Толиссо, 32 (1:1). Родригес, 38 (1:2). Роббен, 62 (1:3). Вагнер, 87 (1:4).
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