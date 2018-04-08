Невероятная ничья Десны с Арсеналом с шестью голами

Лидер первой лиги "Арсенал" не может выиграть уже третий тур кряду, но поединок в Чернигове с "Десной" киевляне могут, как занести в очковый актив, так и расстроиться упущенной победе. Шесть забитых мячей, половина из которых были в заключительную десятиминутку, удаление автора третьего мяча "Арсенала" Фещука за провоцирование болельщиков, автогол гостей и еще упущенный голевой момент хозяев на последних секундах. В этой игре было всё, кроме победителя - 3:3!

Хозяева в присутствии почти пяти тысяч болельщиков после получаса игры за минуту забили два мяча. Сначала Денис Фаворов оказался первым на добивании к мячу, отскочившему от стойки ворот, а затем Картушов красивым ударом с линии штрафной второй раз огорчил Иванова. Отыгрались "канониры" во втором тайме после двух мощнейших и дальних ударов практически с одного места метров с 30-ти от Ермаченко и Трубочкина - 2:2. Еще три минуты и гости поймали хозяев в контратаке, которую завершил Фещук. Чрезмерно провокативную радость форварда арбитр встречи оценил прямой красной карточкой. "Десна" пошла всей командой отыгрываться и подачу Мостового красивым ударом в свои ворота завершил Семенюк. Шла 90-я минута, но в компенсированное время северяне должны были забивать четвертый мяч, но Картушов с пяти метров пробил в Иванова.

В итоге, 3:3 - очень неоднозначная ничья. "Десна" не смогла вернуться на третье место в турнирной таблице, которое занимает "Ингулец", закрывающий в понедельник 26-й тур матчем с "Сумами".

Харьковский "Гелиос" благодаря раннему голу Гранкина одолели "Оболонь-Бровар", а "Рух" обыграв "Нефтяник" - 2:0, продлил беспроигрышную серию до восьми матчей.

2017-18, Первая лига Украины

Игровой день : 2018-04-07

"Рух" - "Нефтяник" 2:0 (1:0)



Голы: Зубар С., 16 (1:0); Баранец Б., 70 (пенальти) (2:0)



"Десна" - "Арсенал" 3:3 (2:0)



Голы: Фаворов А., 36 (1:0); Картушов, 37 (2:0); Ермаченко, 56 (2:1); Трубочкин, 82 (2:2); Фещук, 86 (2:3); Семенюк С., 90 (автогол) (3:3)



Предупреждения: - Кучеров, 25; Агирре Д., 32; Трубочкин, 41; Бушман, 57; Насими, 69; Иванов Д., 79

Удаления: - Фещук, 86

"Гелиос" - "Оболонь-Бровар" 1:0 (1:0)



Голы: Гранкин, 7 (1:0)

