"Черноморец" - "Олимпик" - 3:1: Гладкий дебют. 26 тур (ВИДЕО)  

Черноморец - Олимпик - 3:1 (2:1)

Голы: Гладкий, 33 (1:0), Сондей, 42 (1:1). Гладкий, 43 (2:1). Матяж, 82 (3:1).

Фото: olimpik.com.ua

«Черноморец» (Одесса): Безрук, Смирнов, Жунич, Романюк, Люлька (капитан), Бобко, Ореховский (Бамба, 88), Ковалец, Третьяков, Татарков (Семенив, 73), Гладкий (Матяж, 59).

«Олимпик» (Донецк): Махарадзе, Парцвания, Сондей, Доронин (Суарес, 60), Кисиль, Иллой-Айет, Пасич Е., Хомутов (Балашов, 46), Вукович, Кулинич, Захаркив (Беленький, 46).

Наказания: Гладкий, 24. Доронин, 53. Бобко, 84 (предупреждения).

Судьи: Бойко (Киевская область), Чос, Ярмолинский (оба - Киев). 7 апреля. Одесса. Стадион «Черноморец». 3532 зрителя.

Перед соперниками в данном противостоянии стояли разные задачи. Если «Олимпик», возглавляющий вторую «шестерку» и не имеющий турнирной мотивации, может спокойно готовиться к следующему сезону, то «Черноморцу» необходимо брать очки здесь и сейчас.

Соответствующие меры приняли тренеры. Замены, произведенные Константином Фроловым, прежде всего, были направлены на усиление атакующих действий: вместо Мамаду, Чорния, Матяжа и Гути вышли Жунич, Романюк, Ореховский и Гладкий. Роман Санжар пошел еще на большую перекройку состава: по сравнению с прошлым туром отсутствовали Козлов, Вакулко, Ген. Пасич, Беленький, их заменили Доронин, Хомутов, Кулинич и Захаркив.

В дебюте матча «моряки» нащупали слабое место на правом фланге обороны гостей. Ковальцу и дважды Третьякову удались острые проходы по левому краю, однако их передачи до партнеров не дошли. Одесситы продолжали нагнетать давление, раз за разом посылая мяч в штрафную соперника.

Одна из таких подач завершилась угловым, после подачи которого последовал опасный удар Третьякова, и если бы не самоотверженность защитника, счет вполне мог бы быть открыт. Инициатива «Черноморца» привела к конкретному результату на 33-й минуте. Татарков в очередной раз подал слева, Бобко в борьбе с защитником чуть изменил направление полета мяча, а Гладкий, продемонстрировав отменное чувство гола, оказался в нужном месте в нужное время: его удар головой в падении оказался неберущимся - 1:0.

«Черноморец» продолжал атаковать, тем неожиданнее получился мяч, забитый Сондеем - оказавшийся в одиночестве в штрафной площадке «олимпиец» спокойно «расстрелял» Безрука. Ответ «моряков» последовал мгновенно: на сей раз Татарков ассистировал справа, а на острие атаки вновь оказался Гладкий, и на перерыв команды ушли при счете 2:1.

Второй тайм начался с мощного удара Бобко, с которым Махарадзе справился с большим трудом. Затем игра несколько успокоилась, чему способствовали две паузы: Махарадзе менял обувь, а Бобко оказывали помощь после грубого фола Доронина. Именно вратарю гостей и хавбеку хозяев удалось отличиться спустя несколько минут. «Моряк» искусно подал на дальнюю штангу, где его подачу «замыкал» Ковалец, «Олимпик» спас голкипер.

«Черноморец» не сбавлял оборотов, но соперник не собирался сдаваться, что засвидетельствовал мощный «выстрел» Сондея (мяч пролетел над перекладиной). Тот же Сондей опасно набрасывал мяч на дальнюю штангу (партнеры не успели). «Черноморец» ответил ударом головой вышедшего на замену Семенива. Махарадзе до поры до времени спасал своих партнеров, однако и он ничего не смог поделать на 82-й минуте. Передача Третьякова получилась столь коварной, что Матяж пробивал уже в пустой угол ворот - 3:1.

В оставшееся время гости пытались атаковать, но при этом скорее могли пропустить четвертый мяч (контрдействия «моряков» были весьма впечатляющими), чем забить мяч престижа.