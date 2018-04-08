Юрий Вернидуб: Такое ощущение, что полмира бегает за Луниным. Футбол

Главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб - о возможном уходе из команды голкипера Андрея Лунина.

"Я Андрею говорил и скажу еще раз: не нужно вообще ничего говорить в интервью ни ему, ни его папе. Может быть, тогда он чего-то добьется. Чем больше внимания, тем хуже для Лунина. Психика еще не здоровая.

У "Динамо" тоже есть Шапаренко, но что-то я не читаю ничего о нем. Поэтому парень и играет спокойно. Один из лучших. Тот же Цыганков забивает. Меньше интервью – больше пользы на поле.

Какого только клуба в информации об Андрее не было. Такое ощущение, что полмира бегает за ним. Подождите чуть-чуть. Придет лето, разберутся. Я, как тренер, стараюсь не лезть туда. У меня другие мысли. Две игры – 7 пропущенных.

Думаю, генеральный директор, и президент клуба сами разберутся. Будет хорошее предложение, никто не будет держать Лунина. Важно только, чтобы это предложение было выгодно как клубу, так и футболисту. Вы видели хоть раз, чтобы в «Заре» кого-то передержали? У нас игрок не успел заиграть, вырос в цене и мы его сразу же продаем. Такова жизнь. Мы не "Динамо" и не "Шахтер". Не можем позволить себе держать футболиста до 28 лет и платить огромные зарплаты. У нас скромный клуб", - цитирует Вернидуба сайт "Зари".