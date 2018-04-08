"Александрия" - "Сталь" - 2:0. 26 тур

Александрия - Сталь - 2:0 (2:0)
 
Голы: Протасов, 14 (1:0). Грицук, 36 - с пенальти (2:0).
 
"Александрия": Панькив, Пашаев, Бондаренко, Бухал, Бацула, Довгий (Кольцов, 56), Банада, Полярус (Стецьков, 76), Грицук, Протасов (Старенький, 70), Пономарь.
Фото "Александрия" - "Сталь" - 2:0. 26 тур
Фото: pfcstal.com
 
"Сталь" (Каменское): Пеньков, Джонатан (Антошин, 42), Даниелян, Ощипко, Эберт, Месхи, Якимив, Климчук (Тиаго, 32), Задерака, Кузык, Кныш (Копытов, 46). 
 
Наказания: Довгий, Бондаренко - Даниелян, Эберт.
 


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