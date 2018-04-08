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"Александрия" - "Сталь" - 2:0. 26 тур Александрия - Сталь - 2:0 (2:0) Голы: Протасов, 14 (1:0). Грицук, 36 - с пенальти (2:0). "Александрия": Панькив, Пашаев, Бондаренко, Бухал, Бацула, Довгий (Кольцов, 56), Банада, Полярус (Стецьков, 76), Грицук, Протасов (Старенький, 70), Пономарь. Фото: pfcstal.com "Сталь" (Каменское): Пеньков, Джонатан (Антошин, 42), Даниелян, Ощипко, Эберт, Месхи, Якимив, Климчук (Тиаго, 32), Задерака, Кузык, Кныш (Копытов, 46). Наказания: Довгий, Бондаренко - Даниелян, Эберт. Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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