Суркис: Если Гримму удастся объединить наши клубы, будет отлично. Футбол

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поделился мнением о новом президенте украинской Премьер-лиги Томасе Гримме. Напомним, что швейцарец был избран на эту должность вчера. За 58-летнего функционера отдали голоса 10 клубов УПЛ, еще два воздержались.

«Естественно, если пришел человек с международным опытом, работал в европейском футболе, в Швейцарии, в разных структурах. Ему доверили это место почти все клубы, только два воздержались. Просто нужно дать ему время, чтобы он адаптировался к нашим условиям и посмотреть, что у него получится.

Его программа – хорошая. Во многие вещи я не верю, но надеюсь. Думаю, если ему удастся объединить наши клубы, вернуть болельщиков на трибуны, пригласить спонсоров, будет отлично. Кто-то ему дает времени три месяца, кто-то полгода, но я считаю, следует дать человеку поработать год, а после оценить результат», - приводит слова Игоря Суркиса официальны сайт «Динамо».

Добавим, что Томас Гримм был выдвинут «Александрией» и оказался единственным кандидатом на прошедших выборах. Ранее он занимал пост президента «Янг Бойз» и возглавлял высшую футбольную лигу Швейцарии.