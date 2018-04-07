Юрген Клопп остался доволен результатом дерби с Эвертоном

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат поединка с «Эвертоном» (0:0) в 33-м туре АПЛ.

«Справедливый результат. Мы контролировали игру примерно 60 минут, потом всё стало немного эмоциональным. В такие моменты нужно держать под контролем ход матча, но мы не смогли этого сделать. В концовке были две опасные подачи, поэтому я полностью доволен результатом. «Сухой» матч, хорошая игра в защите, но в последние 20 минут нужно было играть лучше.

В каком состоянии Салах? У меня нет часов, которые каждые пять минут сообщают мне об этом! Все полагают, что он будет готов ко вторнику, а там посмотрим.

Дэнни Ингз провел не лучший свой матч, но в плане «физики» уровень сегодняшней игры стал для него наиболее серьезным за долгие годы. К тому же ему нечасто приходились играть вместе с Соланке.

Мы показали хорошую игру, пусть и не идеальную. Возможно, самую зрелую за все время, что я здесь. Это важный результат, надо продолжать двигаться дальше. Мы добыли одно очко на выезде и начинаем подготовку к следующему матчу», – сказал Клопп.


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