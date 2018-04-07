Ромелу Лукаку: Прошедший месяц получился отличным для меня. Футбол

Болельщики «Манчестер Юнайтед» признали форварда Ромелу Лукаку лучшим футболистом команды в марте.

Бельгиец набрал 71% голосов, опередив полузащитника Неманью Матича (22%) и защитника Эшли Янга (7%). В 5 матчах в марте Лукаку забил 4 гола и сделал одну результативную передачу.

«Хочу сказать спасибо всем болельщикам, которые проголосовали за меня. Я всегда стараюсь отблагодарить их за поддержку, так что попытаюсь сделать это до конца сезона. Прошедший месяц получился отличным для меня и команды. Мы демонстрировали хорошую игру. Попытаемся показать прогресс во время финального отрезка сезона.

Мой любимый гол в марте? Мне нравятся все мои голы. Не хочу выбирать какой-то один, лучше сделаю это в конце сезона. Мне неважно, как именно я забиваю. Мне нравятся все мои голы, потому что это лучшее чувство.

Важно хорошо закончить сезон. Мы — «Манчестер Юнайтед», нам всегда нужно стремиться к самой высокой позиции в лиге. У нас есть определённые цели, которые мы должны достичь. Нам нужно продолжать работать в оставшихся матчах», — сказал Лукаку.


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