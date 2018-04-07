Игорь Суркис: Понравились Вербич, Цыганков и вся линия атаки. Футбол

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал домашнюю победу над «Зарей» и ответил на другие вопросы журналистов:

- К сожалению, в этой игре не обошлось без кадровых потерь. Шапаренко сейчас повезут на рентген, кажется, у него «вылетела» ключица. В остальном, ребята с хорошим настроением отметят Пасху, и будут готовиться к дерби, к одному из самых главных матчей сезона против «Шахтера».

- Сегодня в игре было много голевых моментов и забитых мячей, какой гол вам запомнился больше всего?

- Один я бы не стал выделять, все мячи хорошие. Мне сегодня понравились Вербич, Цыганков, а также вся линия атаки. Еще нужно было забивать. Видно, что во втором тайме команда играла с настроением, ребята притираются друг к другу. Думаю, у этой команды есть большое будущее. Естественно, для этого нужно усилить определенные позиции. О них знаю и я, и тренер. Для уровня этого чемпионата Украины того, что есть, может, и достаточно, но для европейского уровня – нет.

- Чего ожидаете от следующего матча против «Шахтера»?

- Хорошего, красивого, боевого футбола, с ажиотажем, полным стадионом, зрелищной игрой. На этом этапе любой матч определяющий. Сегодня также нельзя было терять очки. За каждую победу дается три пункта. Если матч с «Шахтером» сложиться для нас удачно, борьба за чемпионство будет продолжаться, если нет, мы потеряем все шансы.