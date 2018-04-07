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"Динамо" - "Заря" - 4:0. 26 тур (ВИДЕО) Динамо - Заря - 4:0 (1:0) Гол: Бурда, 13 (1:0). Вербич, 51 (2:0). Беседин, 54 (3:0). Цыганков, 88 (4:0). Фото: fcdynamo.kiev.ua Нереализованный пенальти: Фопала, 68 (вратарь). «Динамо» (Киев): Бойко , Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич, Буяльский, Гармаш (Шепелев, 70), Цыганков, Шапаренко (Мбокани, 64), Вербич, Беседин (Жуниор Мораэс, 78). «Заря» (Луганск): Лунин, Караваев (Кабаев, 46), Чечер, Момо, Чеберко, Харатин, Бабенко (Шалфеев, 82), Гордиенко, Кочергин, Громов (Любенович, 64), Фопала. Наказания: Громов, 48. Чечер, 72. Бабенко, 79 (предупреждения). Судьи: Дердо (Черноморск), Володин (Херсон), Скрипник (Хмельницкий). 7 апреля. Киев . Стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского. Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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