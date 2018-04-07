"Верес" - "Шахтер" - 0:2. 26 тур

Верес - Шахтер - 0:2 (0:1)
 
Голы: Тайсон, 24 (0:1). Хочолава, 79 (0:2).
 
"Верес (Ровно): Бандура, Адамюк, Борзенко, Лукьянчук, Симинин, Каленчук, Карасюк, Пепи (Мягков, 59), Степанюк, Западня, Кулиш (Морзенко, 84).
Фото "Верес" - "Шахтер" - 0:2. 26 тур
Фото: shakhtar.com
 
"Шахтер" (Донецк): Пятов, Петряк, Хочолава, Ракицкий, Исмаили, Фред, Патрик (Додо, 87), Марлос (Зубков, 84), Тайсон, Дентинью, Феррейра (Гречишкин, 74).
 


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