Во время поединка американской Главной лиги бейсбола игрока атаковал орел

По-видимому, птица приняла игрока за дерево

Игрок клуба американской Главной лиги бейсбола "Сиэтл Маринерс" Джеймс Пэкстон во время традиционного звучания гимна США перед матчем с "Миннесотой Твинс", был атакован орлом.

Сам Пэкстон заметил, как орел пытается сесть ему на плечо.

Однако, бейсболист под удивленные крики болельщиков сохранил самообладание и не поддался панике.

"Предполагаю, что орел был просто смущен. Видимо, для него это было в первый раз. Я просто стоял и пытался не паниковать. Я не собирался бежать, - сообщил бейсболист.

Когда он впервые подлетел к моему лицу, я уклонился от него, но он попытался сесть на мое плечо", - добавил Джеймс.

Отметим, что поединок "Миннесоте" "моряки" проиграли 2:4.