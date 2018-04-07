Во время поединка американской Главной лиги бейсбола игрока атаковал орел
По-видимому, птица приняла игрока за дерево
Игрок клуба американской Главной лиги бейсбола "Сиэтл Маринерс" Джеймс Пэкстон во время традиционного звучания гимна США перед матчем с "Миннесотой Твинс", был атакован орлом.
Сам Пэкстон заметил, как орел пытается сесть ему на плечо.
Однако, бейсболист под удивленные крики болельщиков сохранил самообладание и не поддался панике.
"Предполагаю, что орел был просто смущен. Видимо, для него это было в первый раз. Я просто стоял и пытался не паниковать. Я не собирался бежать, - сообщил бейсболист.
Когда он впервые подлетел к моему лицу, я уклонился от него, но он попытался сесть на мое плечо", - добавил Джеймс.
Отметим, что поединок "Миннесоте" "моряки" проиграли 2:4.
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