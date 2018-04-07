Сандохадзе: Думал, что сломал ногу, но все обошлось

Защитник «Карпат» Ника Сандохадзе рассказал о повреждении, которое он получил в матче против «Черноморца» (3:1).

«Сейчас чувствую себя намного лучше. Я уже приступил к тренировкам, хотя пока по индивидуальной программе. Надеюсь, скоро смогу вернуться на поле. Буду ли в строю к матчу против «Зирки»? Сомневаюсь. Я не тренируюсь с командой, поэтому думаю, что нет.

К счастью, сейчас уже не чувствую боли. Все неприятности позади. В тот момент я почувствовал что-то ужасное. Трудно передать словами. Могу только сказать, что такой боли, у меня никогда в жизни не было раньше. Думал, что сломал ногу.

Слава богу, все обошлось. Я просто поставил не лучшим образом ногу, а тут еще и соперник нанес удар, поэтому я и получил травму. Команда победила, я очень рад и благодарен ребятам. Они молодцы, отлично выполнили свою работу», — сказал Сандохадзе в интервью официальному сайту «Карпат».