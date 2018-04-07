Президент Спортинга отстранил 19 игроков, не согласившихся с его критикой. Футбол

В португальском «Спортинге» произошел конфликт между игроками команды и президентом клуба Бруно ди Карвалью.

После поражения от «Атлетико» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы (0:2) ди Карвалью публично раскритиковал команду. В ответ 19 футболистов лиссабонского клуба опубликовали в своих аккаунтах в социальных сетях обращение к президенту, обвинив его в отсутствии поддержки. Ди Карвалью отреагировал на это тем, что отстранил всех этих игроков.

«Все футболисты, написавшие это, немедленно отстранены, их ждут дисциплинарные меры. Эти испорченные дети никого и ничего не уважают, но мое терпение лопнуло, как и у болельщиков», – написал Ди Карвалью на своей странице в Facebook.

В списке отстраненных оказались многие лидеры «Спортинга», в том числе, Руй Патрисиу, Бруну Фернандеш, Желсон Мартинш, Вильям Карвалью, Брайан Руис, Фабиу Коэнтрау и Сейду Думбия. Ближайший матч команды состоится 8 апреля — лиссабонцы сыграют с «Пасуш де Феррейра» в чемпионате Португалии. Пока неясно, в каком составе «Спортинг» собирается выйти на поле.


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