Хосеп Гвардиола: Благодаря Раиоле люди узнали мои секреты. Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на обвинения футбольного агента Мино Раиолы, который в одном из недавних интервью назвал каталонца «трусом».

«Благодаря Раиоле люди узнали мои секреты. Теперь все знают, что я плохой человек и трус. Но я не понимаю, почему он сказал подобное. Я никогда не общался с ним. Возможно, Ибрагимович рассказал это все ему обо мне.

Два месяца назад Раиола предлагал мне купить Мхитаряна и Погба. Почему? Зачем он сделал это предложение? Хотел, чтобы Погба и Мхитарян играли за «Манчестер Сити»? Раиола должен защищать своих игроков и понимать, что не может привести их к такому человеку, как я. Мой ответ? Я сказал «нет». У нас нет денег на Погба, он слишком дорогой игрок.

Если я нехороший человек, значит Раиола заслуживает того, чтобы его футболисты играли у людей получше. Но в то же время он знает, что я топ-тренер», – приводит слова Гвардиолы Goal.

Добавим, что Раиола позже заявил, что не общался с Гвардиолой, однако не стал отрицать контакты с «Сити» по поводу доступности игроков.