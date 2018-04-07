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2018-04-07
Сергей СИДОРЧУК: "Через две недели отправим снимок доктору в Испанию"
Капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук отметил, что еще не так близок к возвращению в общую группу.
«Общая группа - это громко сказано.
Сергей Сидорчук. Фото: fcdynamo.kiev.ua
Да, я уже принимаю участие в командной разминке, могу сыграть в какой-то серии, но только в качестве нейтрального исполнителя - вообще без каких-либо стыков.
Так будет продолжаться две недели, потом сделаем снимок, отправим его доктору в Испанию, где мне делали операцию, и после этого будем смотреть».
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