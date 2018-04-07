Сергей СИДОРЧУК: "Через две недели отправим снимок доктору в Испанию"

Капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук отметил, что еще не так близок к возвращению в общую группу.

«Общая группа - это громко сказано.

Сергей Сидорчук. Фото: fcdynamo.kiev.ua

Да, я уже принимаю участие в командной разминке, могу сыграть в какой-то серии, но только в качестве нейтрального исполнителя - вообще без каких-либо стыков.