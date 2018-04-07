Ибрагимович: это мое дело, а не ФИФА. Футбол

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович высказался по поводу возможного бана его участия в ЧМ-2018 из-за своей доли в букмекерской компании.

"ФИФА не сможет остановить меня, - приводит слова Ибрагимовича Eurusport. - Мне стоит захотеть и я буду там. Это же касается и сборной Швеции - это мое дело, а не ФИФА".

Напомним, что 36-летний футболист перебрался в "Лос-Анджелес Гэласки" в конце марта в статусе свободного агента.

"Мне каждый день звонят представители сборной, интересуются, какая у меня форма, как я себя чувствую. Но всему свое время. Посмотрим, как всё сложится, - объяснил ранее Златан. Сборная Швеции на групповом этапе мундиаля выступит в группе F с командами Германии, Мексики и Южной Кореи.