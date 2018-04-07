Ибрагимович: это мое дело, а не ФИФА. Футбол

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович высказался по поводу возможного бана его участия в ЧМ-2018 из-за своей доли в букмекерской компании.

"ФИФА не сможет остановить меня, - приводит слова Ибрагимовича Eurusport. - Мне стоит захотеть и я буду там. Это же касается и сборной Швеции - это мое дело, а не ФИФА".

Напомним, что 36-летний футболист перебрался в "Лос-Анджелес Гэласки" в конце марта в статусе свободного агента.

"Мне каждый день звонят представители сборной, интересуются, какая у меня форма, как я себя чувствую. Но всему свое время. Посмотрим, как всё сложится, - объяснил ранее Златан. Сборная Швеции на групповом этапе мундиаля выступит в группе F с командами Германии, Мексики и Южной Кореи.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Музей в Москве отказался вернуть олимпийскую медаль гимнастке Корбут, украденную у нее 46 лет назадМузей в Москве отказался вернуть олимпийскую медаль гимнастке Корбут, украденную у нее 46 лет назад
Монтелла рассчитывает, что Месси пропустит матч с Севильей. ФутболМонтелла рассчитывает, что Месси пропустит матч с Севильей. Футбол
Игрок "Ливерпуля" Салах получил более 1 млн голосов на выборах президента Египта, при этом не баллотировавшись. ФутболИгрок "Ливерпуля" Салах получил более 1 млн голосов на выборах президента Египта, при этом не баллотировавшись. Футбол
НБА: Топ-5 моментов игрового дняНБА: Топ-5 моментов игрового дня
"ПСЖ" выиграл Кубок лиги"ПСЖ" выиграл Кубок лиги
Блок рекламы


Похожие новости
Гарет Бэйл не хочет покидать Реал. ФутболГарет Бэйл не хочет покидать Реал. Футбол
Марадона: Сампаоли меня предал. ФутболМарадона: Сампаоли меня предал. Футбол
Олег Кузнецов: в первую очередь виноват я как главный тренер. ФутболОлег Кузнецов: в первую очередь виноват я как главный тренер. Футбол
Сергей Палкин: Гримм сделал хорошую презентацию. ФутболСергей Палкин: Гримм сделал хорошую презентацию. Футбол
Генинсон: Не удалось собрать клубы в единый кулак, но это реально. ФутболГенинсон: Не удалось собрать клубы в единый кулак, но это реально. Футбол
ФИФА представила дизайн билетов на матчи ЧМ-2018. ФутболФИФА представила дизайн билетов на матчи ЧМ-2018. Футбол
Владислав Гельзин поздравил Томаса Гримма. ФутболВладислав Гельзин поздравил Томаса Гримма. Футбол
Новым президентом Премьер-лиги избран швейцарец Гримм. ФутболНовым президентом Премьер-лиги избран швейцарец Гримм. Футбол
Ибрагимович: В кино меня мог бы сыграть Сталлоне. ФутболИбрагимович: В кино меня мог бы сыграть Сталлоне. Футбол
"Манчестер Сити" подписал контракт с сайтом интернет-знакомств. Футбол"Манчестер Сити" подписал контракт с сайтом интернет-знакомств. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости