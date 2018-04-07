Гарет Бэйл не хочет покидать Реал. Футбол

Валлийский вингер мадридского "королевского клуба" Гарет Бэйл постарается продолжить карьеру в своей нынешней команде, уверяет испанская пресса.

Более того, контракт хавбека с "Реалом" рассчитан до конца сезона 2021-2022 годов и он рассчитывает отработать его до конца.

Ранее сообщалось, что Бейл покинет состав "сливочных" летом этого года. Между игроком и главным тренером команды Зинедином Зиданом ухудшились отношения. Так, валлиец не сыграл ни минуты в поединке 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом" и это служит очевидным доказательством натянутых отношений между игроком и тренером.

Отмечалось, это первый раз, когда 28-летний футболист не сыграл в Мадриде в матче Лиги чемпионов, несмотря на то, что он был в форме.