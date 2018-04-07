Гарет Бэйл не хочет покидать Реал. Футбол
Валлийский вингер мадридского "королевского клуба" Гарет Бэйл постарается продолжить карьеру в своей нынешней команде, уверяет испанская пресса.
Более того, контракт хавбека с "Реалом" рассчитан до конца сезона 2021-2022 годов и он рассчитывает отработать его до конца.
Ранее сообщалось, что Бейл покинет состав "сливочных" летом этого года. Между игроком и главным тренером команды Зинедином Зиданом ухудшились отношения. Так, валлиец не сыграл ни минуты в поединке 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом" и это служит очевидным доказательством натянутых отношений между игроком и тренером.
Отмечалось, это первый раз, когда 28-летний футболист не сыграл в Мадриде в матче Лиги чемпионов, несмотря на то, что он был в форме.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
07.04.2018 09:55