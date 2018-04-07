Марадона: Сампаоли меня предал. Футбол

Аргентинская легенда Диего Марадона высказался в адрес тренера сборной Аргентины Хорхе Сампаоли. По мнению Диего, специалист использовал его, чтобы оказаться до скамейки "небесно-полосатых".

"Сампаоли меня предал. Когда Аргентина выиграла Кубок Дэвиса, он сказал мне, что хотел бы организовать мероприятие в мою честь в Севилье, но после этого он начал говорить о футболе. Однако я видел, что он все делал для другого. Сампаоли не хотел разговаривать с Марадоной, он хотел стать главным тренером сборной. У него есть целая команда сотрудников, которые пытаются объяснить, что мяч круглый. Но мы, футбольные люди, не помним великих достижений Хорхе Сампаоли. Если кто-то его уважает сегодня, то за Аргентину", - заявил чемпион 1986 года в интервью южноамериканской версии CNN.

Досталось от Дона Диего также президенту Аргентины Морисейо Макри: "Мне больно, что многие люди не могут пережить месяц, а президент вместо того, чтобы думать о людях, все согласует с Трампом. Ждем, когда в какой-то момент американский флаг будет стоять на месте аргентинского".

Напомним, под руководством Сампаоли сборная Чили выиграла Кубок Америки в 2015 году, обыграв по пенальти в финале Аргентину.


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