Лига 1: "ПСЖ" с трудом избежал поражения

"Сент-Этьен" и "ПСЖ" сыграли вничью в матче 32-го тура чемпионата Франции - 1:1.
 
В концовке первого тайма парижане остались в меньшинстве после удаления Преснеля Кимпембе.
Фото Лига 1: "ПСЖ" с трудом избежал поражения
Фото: psg.fr
 
От поражения "ПСЖ" ушел уже в добавленное время благодаря автоголу Матье Дебюши.
 
"ПСЖ" лидирует в турнирной таблице с 17-очковым отрывом от "Монако" и может оформить чемпионство уже в следующем туре, в очной игре с монегасками.
 
Чемпионат Франции
 
Лига 1
 
32-й тур 
 
"Сент-Этьен" - "ПСЖ" - 1:1 (1:0)
 
Голы: Кабелла, 17 (1:0). Дебюши, 90+2 - в свои ворота (1:1). 
 
Нереализованный пенальти: Кабелла, 31 (вратарь).
 
"Сент-Этьен": Рюффье, Дебюши, Перрен, Суботич, Габриэл Силва, М`Вила, Кабелла, Амума (Таннан, 68), Сельнес, Монне-Паке (Нтеп Мадиба, 57), Бамба (Пажо, 82).
 
"ПСЖ": Ареола, Кюрзава, Менье, Маркиньюс, Кимпембе, Диарра (Тиагу Силва, 46), Пасторе (Кавани, 68), Рабьо, Ло Сельсо, Ди Мария, Мбаппе.
 
Предупреждения: Кюрзава, 29. Кимпембе, 30. Пасторе, 44. Диарра, 45+1. Сельнес, 67. 
 
Удаление: Кимпембе, 43. 
 
Судья: Ренвий.
 
Сент-Этьен. Стадион "Stade Geoffroy-Guichard".


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