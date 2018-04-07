Новостей.COM ⇒ Спорт

Лига 1: "ПСЖ" с трудом избежал поражения "Сент-Этьен" и "ПСЖ" сыграли вничью в матче 32-го тура чемпионата Франции - 1:1. В концовке первого тайма парижане остались в меньшинстве после удаления Преснеля Кимпембе. Фото: psg.fr От поражения "ПСЖ" ушел уже в добавленное время благодаря автоголу Матье Дебюши. "ПСЖ" лидирует в турнирной таблице с 17-очковым отрывом от "Монако" и может оформить чемпионство уже в следующем туре, в очной игре с монегасками. Чемпионат Франции Лига 1 32-й тур "Сент-Этьен" - "ПСЖ" - 1:1 (1:0) Голы: Кабелла, 17 (1:0). Дебюши, 90+2 - в свои ворота (1:1). Нереализованный пенальти: Кабелла, 31 (вратарь). "Сент-Этьен": Рюффье, Дебюши, Перрен, Суботич, Габриэл Силва, М`Вила, Кабелла, Амума (Таннан, 68), Сельнес, Монне-Паке (Нтеп Мадиба, 57), Бамба (Пажо, 82). "ПСЖ": Ареола, Кюрзава, Менье, Маркиньюс, Кимпембе, Диарра (Тиагу Силва, 46), Пасторе (Кавани, 68), Рабьо, Ло Сельсо, Ди Мария, Мбаппе. Предупреждения: Кюрзава, 29. Кимпембе, 30. Пасторе, 44. Диарра, 45+1. Сельнес, 67. Удаление: Кимпембе, 43. Судья: Ренвий. Сент-Этьен. Стадион "Stade Geoffroy-Guichard".

Спорт-Экспресс

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.