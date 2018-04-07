Олег Кузнецов: в первую очередь виноват я как главный тренер. Футбол

Главный тренер сборной U-17 Олег Кузнецов прокомментировал внесение дисквалифицированных футболистов в стартовый состав на матч квалификации Евро-2018 против Сербии и последующее техническое поражение.

"В первую очередь виноват я как главный тренер, поскольку не проконтролировал, - приводит слова Кузнецова официальный сайт ФФУ. - Это было одно из первых соревнований, когда нужно было заявку на матч оформлять в электронном виде. На месте никто не предупредил, официальная информация отсутствовала. Ранее приходил делегат УЕФА и в устной форме говорил о дисквалифицированных. Правда, у меня за несколько элит-раундов таких случаев и не было. Более того, в отеле, где проживают все команды, ранее каждое утро на стенде висела информация о результатах вчерашнего дня, голы, предупреждения, удаления, а ниже - о дисквалификации на следующий матч. Сейчас же УЕФА все отдал на откуп ассоциациям".


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