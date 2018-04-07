Примера: Коваль отдыхает - "Депортиво" побеждает

"Депортиво" выиграл у "Малаги" в матче 31-го тура чемпионата Испании (3:2).
 
Автором победного гола в концовке встречи стал Адриан Лопес.
Фото Примера: Коваль отдыхает - "Депортиво" побеждает
Фото: rcdeportivo.es
 
Это первая победа "Депортиво" под руководство голландского специалиста Кларенса Зеедорфа.
 
Чемпионат Испании
 
31-й тур 
 
"Депортиво" - "Малага" - 3:2 (1:1)
 
Голы: Лукас, 6 - с пенальти (1:0). Ролан, 41 (1:1). Адриан, 70 (2:1). Ролан, 73 (2:2). Адриан, 85 (3:2).
 
"Депортиво": Мартинес, Фернандо Наварро, Сидней, Хуанфран, Альбентоса, Мунтари (Борхес, 46), Москера (Валье, 80), Эмре Чолак (Андоне, 87), Гильерме, Адриан, Лукас.
 
"Малага": Роберто, Торрес Гомес, Росалес, Микель, Эрнандес, Ласен (Адриан Гонсалес, 68), Итурра, Чори Кастро (Борха Бастон, 79), Ролан, Саксесс (Самуэль Гарсия, 57), Эн-Несири.
 
Предупреждения: Микель, 16. Мунтари, 34. Эрнандес, 43. Гильерме, 48. Эмре Чолак, 51. Торрес Гомес, 52. Мартинес, 90.
 
Судья: Матеу Лаос.
 
6 апреля. Ла-Корунья. Стадион "Риасор".


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