14 членов юниорской команды по хоккею погибли в ДТП в Канаде
Команда направлялась на матч.
В Канаде в результате масштабной автокатастрофы, в которую попал автобус с юниорской командой по хоккею, погибло 14 человек. Об этом сообщает издание Dailyrecord.
Автобус спортсменов столкнулся с грузовиком в 30 километрах от канадского города Тисдейл. Всего в автобусе на момент аварии находилось 28 человек, включая водителя и весь состав команды Humboldt Broncos.
Большинство жертв - юноши в возрасте от 16 до 21 лет, которые направлялись на матч в Саскачеван.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо распространил в своем Twitter слова соболезнования: "Я не могу представить, что эти родители переживают, и мое сердце выходит ко всем, кого поразила страшная трагедия в обществе Гумбольдт и за его пределами".
Напомним, ранее суд продлил арест участникам ДТП с 6 погибшими в Харькове.
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