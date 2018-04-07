14 членов юниорской команды по хоккею погибли в ДТП в Канаде

Команда направлялась на матч.

В Канаде в результате масштабной автокатастрофы, в которую попал автобус с юниорской командой по хоккею, погибло 14 человек. Об этом сообщает издание Dailyrecord.

Автобус спортсменов столкнулся с грузовиком в 30 километрах от канадского города Тисдейл. Всего в автобусе на момент аварии находилось 28 человек, включая водителя и весь состав команды Humboldt Broncos.

Большинство жертв - юноши в возрасте от 16 до 21 лет, которые направлялись на матч в Саскачеван.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо распространил в своем Twitter слова соболезнования: "Я не могу представить, что эти родители переживают, и мое сердце выходит ко всем, кого поразила страшная трагедия в обществе Гумбольдт и за его пределами".

Фото: dailyrecord.co.uk Команда Humboldt Broncos

Напомним, ранее суд продлил арест участникам ДТП с 6 погибшими в Харькове.