НБА: трипл-дабл Леброна не спас Кливленд от поражения

В очередном матче регулярного чемпионата НБ баскетболисты "Филадельфии" на своем паркете обыграли "Кливленд".

Поединок на площадке "Филадельфии завершился со счетом 132:130 (41:28, 37:27, 27:43, 27:32) в пользу хозяев, в составе которых трипл-дабл сделал Бен Симмонс (27 очков, 15 подборов, 13 передач), дабл-дабл – Эрсан Ильясова (17 очков, 11 передач). У "Кливленда" трипл-дабл оформил Леброн Джеймс (44 очка, 11 подборов, 11 передач), а Джефф Грин набрал 33 очка.

В другом матче "Финикс" на своей площадке уступил "Нью-Орлеану" со счетом 103:122. Украинский центровой "Санз" Алексей Лень отыграл почти 19 минут и за это время набрать пять очков и сделал четыре подбора. В следующем матче "Финикс" сыграет 9 апреля с "Голден Стейт".