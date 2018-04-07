Бавария в шаге от очередного выездного чемпионства

В этом сезоне судя по всему "Баварии" не удастся отпраздновать победу в чемпионате на "Альянц Арене". В случае победы в Аугсбурге она математически оформит шестое подряд чемпионство в Бундеслиге, отмечает клубная пресс-служба.

Для мюнхенцев чемпионство на чужом поле не станет чем-то новым. Десять из последних побед в чемпионате "баварцы" оформляли на чужом поле. Единственным исключением является чемпионство в сезоне 2014/15. Тогда в 30-м туре одержана дома победу над "Гертой" со счетом 1:0. На следующий день "на диване" мюнхенцы стали чемпионами благодаря поражению главного конкурента "Вольфсбурга" в Мёнхенгладбахе (0:1).

В последний раз "баварцам" удалось отпраздновать чемпионство в родных стенах 18 лет назад: в сезоне 1999/2000 мюнхенцы в последнем туре на "Олимпиаштадион" обыграли "Вердер" со счетом 3:1, в 16-й раз став чемпионами Германии. С того дня больше "Бавария" ни разу не становилась чемпионом в Мюнхене, в том числе и с момента открытия "Альянц Арены" в 2005 году.

После легендарного чемпионства на последних минутах в 2001 году в гостях у "Гамбурга" три раза "Бавария" становилась чемпионом в Вольфсбурге (2003, 2008 и 2017), по два раза в гостях у Кайзерслаутерна (2005 и 2006) и "Герты" (2010 и 2014). В сезона требла в 2013 году титул был оформлен на стадионе "Айнтрахта" Франкфурт, а за два года до этого мюнхенцы в предпоследнем туре стали чемпионами в Ингольштадте.




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