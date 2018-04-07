Мугуруса в полуфинале турнира в Монтеррее, Цуренко снялась

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса вышла в полуфинал престижного турнира в мексиканском Монтеррее.

В четвертьфинале испанка обыграла Айлу Томлянович со счетом 6:3, 6:0. Матч продолжался чуть менее часа. Следующей соперницей Мугурусы станет румынка Ана Богдан. Призовой фонд WTA International Abierto GNP Seguros составляет 250 тысяч долларов.

Ранее украинка Леся Цуренко отказалась от дальнейшего участия в этом турнире. В матче второго раунда она должна была сыграть с американкой Даниэль Коллинз, но решила не усугублять микротравму.

Цуренко должна принять участие в матче Кубка Федерации между сборными Канады и Украины, в котором украинская команда будет бороться за свое место во Второй мировой группе.