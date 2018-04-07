Валерий Кривенцов: слишком долго возимся с мячом

Наставник молодежной команды "Шахтера" Валерий Кривенцов - о матче в Александрии.

– Каждый поединок получается непростым, и на это есть объективные причины: нас покинула большая группа игроков, многие из которых были ведущими исполнителями, а равноценно заменить их не выходит. Наша команда является самой молодой в чемпионате – вчерашние резервисты дубля, юные воспитанники Академии получили шанс закрепиться в основе, но им необходимо время, чтобы стать одним целым. Поэтому сейчас тяжело. Как и после предыдущих поединков, я могу лишь похвалить ребят за самоотдачу, за бойцовский характер, а вот качеством игры я не доволен: слишком долго возимся с мячом, не хватает скоростных данных. Но, повторюсь, причина нестабильности в игре в нестабильности в составе.