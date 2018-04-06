Клопп надеется на помощь Салаха в матче с Эвертоном

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не исключает участия лучшего бомбардира команды Мохамеда Салаха в субботнем дерби с "ирисками".

"Я не могу выпустить Салаха на игру только потому, что это дерби, я бы так никогда не сделал и если он сомневается в своем здоровье, он не будет играть, - приводит слова немецкого специалиста официальный сайт "красных". - Мы пробуем все, чтобы вернуть его в строй. У нас еще есть некоторое время до начала матча, так что давайте посмотрим, что произойдет".