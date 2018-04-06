Клопп надеется на помощь Салаха в матче с Эвертоном
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не исключает участия лучшего бомбардира команды Мохамеда Салаха в субботнем дерби с "ирисками".
"Я не могу выпустить Салаха на игру только потому, что это дерби, я бы так никогда не сделал и если он сомневается в своем здоровье, он не будет играть, - приводит слова немецкого специалиста официальный сайт "красных". - Мы пробуем все, чтобы вернуть его в строй. У нас еще есть некоторое время до начала матча, так что давайте посмотрим, что произойдет".
Напомним, что Мохамед Салах стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов по итогам первых матчей 1/4-финала. В голосовании на официальном сайте УЕФА Салах набрал 57 процентов голосов. Напомним, что гол и результативный пас Салаха помогли "красным" разгромить "Манчестер Сити" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов со счетом 3:0.
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06.04.2018 22:19