Китаев: Гримм - это единственный кандидат с четкой программой

Дмитрий Китаев, директор "Александрии", высказал свое мнение по поводу избрания Томаса Гримма новым президентом УПЛ.

- Гримм - это, по сути, единственный кандидат, у которого есть четкое видение и четкая программа. Других кандидатов просто не было. Если бы были другие кандидаты, возможно, президентом стал бы кто-то другой. А так, как их не было – только Гримм.

"Все прошло в нормах регламента. Будущий президент сделал хорошую презентацию, объяснил свою позицию и сказал, что главная задача - это доходность, посещаемость стадионов. По большому счету, это то, что хотели услышать представители клубов. Поэтому десять клубов проголосовали "за" и выбрали президента. Сам Гримм попросил дать ему 6 месяцев на рекомандинг. Это говорит о том, что он уверен в своих силах и действительно хочет изменить текущую ситуацию. Эта уверенность убедила клубы, которые проголосовали за него", - сказал, напомним, гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин.