Сергей Палкин: Гримм сделал хорошую презентацию. Футбол

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поделился с телеканалом "Футбол 1" своими впечатлениями от выборов нового президента УПЛ. Напомним, им стал швейцарский специалист Томас Гримм.

- Все прошло в нормах регламента. Будущий президент сделал хорошую презентацию, объяснил свою позицию и сказал, что главная задача - это доходность, посещаемость стадионов. По большому счету, это то, что хотели услышать представители клубов. Поэтому десять клубов проголосовали "за" и выбрали президента.

Сам Гримм попросил дать ему 6 месяцев на рекомандинг. Это говорит о том, что он уверен в своих силах и действительно хочет изменить текущую ситуацию. Эта уверенность убедила клубы, которые проголосовали за него, - резюмировал Палкин.


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