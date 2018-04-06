Сергей Палкин: Гримм сделал хорошую презентацию. Футбол
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поделился с телеканалом "Футбол 1" своими впечатлениями от выборов нового президента УПЛ. Напомним, им стал швейцарский специалист Томас Гримм.
- Все прошло в нормах регламента. Будущий президент сделал хорошую презентацию, объяснил свою позицию и сказал, что главная задача - это доходность, посещаемость стадионов. По большому счету, это то, что хотели услышать представители клубов. Поэтому десять клубов проголосовали "за" и выбрали президента.
Сам Гримм попросил дать ему 6 месяцев на рекомандинг. Это говорит о том, что он уверен в своих силах и действительно хочет изменить текущую ситуацию. Эта уверенность убедила клубы, которые проголосовали за него, - резюмировал Палкин.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
06.04.2018 22:19
06.04.2018 22:19