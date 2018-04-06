Суд предлагает Роналду на выбор: тюрьма или 30 млн евро
Выбор за Криштиану
Мадридский суд допросил советников форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду по финансовым вопросам, сообщает AS.
По итогам очередного судебного заседания, португальцу предлагается заключить сделку со следствием и выплатить 30 млн евро долга перед налоговой, плюс - часть штрафа.
Если Роналду согласится на сделку, то ограничится только условным сроком. В обратном случае ему грозит штраф в 100 млн евро и тюремное заключение.
Напомним, ранее юристы португальца предложили государственной налоговой службе 3,8 млн евро в качестве признания в уклонении от уплаты налогов и снятия штрафа за нарушение, однако получили отказ.
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