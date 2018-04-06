Суд предлагает Роналду на выбор: тюрьма или 30 млн евро

Выбор за Криштиану

Суд предлагает Роналду на выбор: тюрьма или 30 млн евро
Криштиану Роналду
Фото: AS.com

Мадридский суд допросил советников форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду по финансовым вопросам, сообщает AS.

По итогам очередного судебного заседания, португальцу предлагается заключить сделку со следствием и выплатить 30 млн евро долга перед налоговой, плюс - часть штрафа.

Если Роналду согласится на сделку, то ограничится только условным сроком. В обратном случае ему грозит штраф в 100 млн евро и тюремное заключение.

Напомним, ранее юристы португальца предложили государственной налоговой службе 3,8 млн евро в качестве признания в уклонении от уплаты налогов и снятия штрафа за нарушение, однако получили отказ.


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