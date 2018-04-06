Промоутер Джошуа: Энтони хочет боя и он его получит

Эдди Херн, промоутер британского боксера-тяжеловеса Энтони Джошуа, прокомментировал возможный бой против россиянина Александра Поветкина.

"Поветкин обязательный претендент на бой с Джошуа и у нас есть 30 дней на переговоры. На этом этапе это означает, что очень вероятно, что следующий поединок Энтони будет с Уайлдером или Поветкиным. Энтони хочет боя, и я уверен, что он его получит", - сказал Херн, чьи слова приводят информационные агентства.

Ранее, напомним, Поветкин был назначен Всемирной боксерской ассоциацией обязательным претендентом на бой с обладателем чемпионского пояса организации в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа. Об этом сообщил глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.