ФИФА представила дизайн билетов на матчи ЧМ-2018. Футбол
За 69 дней до начала чемпионата мира по футболу в РоSSии официально представлен дизайн билетов на матчи турнира, сообщается на сайте ФИФА.
На каждом билете будет напечатана вся ключевая информация о матче: названия команд, название стадиона, дата и время начала матча, а также время начала допуска зрителей. Напоминаем, что допуск болельщиков на территорию стадиона будет осуществляться за три часа до начала матча, а на матче открытия ЧМ-2018, а также на финале - за четыре часа.
На каждом билете также будут указаны его категория, а также схема сектора с указанием, где расположено место на трибунах. Список запрещенных предметов и сокращенный вариант Общих условий использования билетов, действующих для всех их владельцев, будут напечатаны с обратной стороны билета. Билет дает право прохода на стадион, но может быть аннулирован при нарушении правил.
На каждом билете есть ключевые элементы защиты - штрихкод справа и голограмма рядом со схемой сектора. Билеты являются именными, на них будет указано полное имя владельца.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
06.04.2018 22:19
06.04.2018 22:19