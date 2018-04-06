ФИФА представила дизайн билетов на матчи ЧМ-2018. Футбол

За 69 дней до начала чемпионата мира по футболу в РоSSии официально представлен дизайн билетов на матчи турнира, сообщается на сайте ФИФА.

На каждом билете будет напечатана вся ключевая информация о матче: названия команд, название стадиона, дата и время начала матча, а также время начала допуска зрителей. Напоминаем, что допуск болельщиков на территорию стадиона будет осуществляться за три часа до начала матча, а на матче открытия ЧМ-2018, а также на финале - за четыре часа.

На каждом билете также будут указаны его категория, а также схема сектора с указанием, где расположено место на трибунах. Список запрещенных предметов и сокращенный вариант Общих условий использования билетов, действующих для всех их владельцев, будут напечатаны с обратной стороны билета. Билет дает право прохода на стадион, но может быть аннулирован при нарушении правил.

На каждом билете есть ключевые элементы защиты - штрихкод справа и голограмма рядом со схемой сектора. Билеты являются именными, на них будет указано полное имя владельца.