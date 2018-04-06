Салах назван игроком недели в Лиге чемпионов

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов по итогам первых матчей 1/4-финала, отмечается на сайте УЕФА .

В голосовании на официальном сайте УЕФА Салах набрал 57 процентов голосов. Напомним, что гол и результативный пас Салаха помогли "красным" разгромить "Манчестер Сити" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов со счетом 3:0.

Второе место по итогам голосования занял форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду (35 процентов голосов), который оформил дубль и отдал голевую передачу в матче против туринского "Ювентуса" (3:0). Замкнул тройку лучших Хамес Родригес из мюнхенской "Баварии" (пять процентов).

Команда недели Лиги чемпионов:

голкипер: Лорис Кариус ("Ливерпуль"); защитники: Марсело ("Реал"), Дани Карвахаль ("Реал"), Херард Пике ("Барселона"); полузащитники: Франк Рибери, Тьяго Алькантара (оба – "Бавария"), Алекс Окслейд-Чамберлен ("Ливерпуль"), Пабло Сарабия ("Севилья"); нападающие: Луис Суарес ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал"), Мохаммед Салах ("Ливерпуль").