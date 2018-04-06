Владислав Гельзин поздравил Томаса Гримма. Футбол

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин обратился к новому главе УПЛ.

"Уважаемый мистер Гримм! Примите наши искренние поздравления по поводу Вашего вступления в новую должность – президента украинской Премьер-лиги! Мы убеждены, что Ваши новые идеи, Ваше стремление развиваться, Ваша жажда побед и колоссальный опыт менеджера непременно пойдут во благо украинскому футболу. Верим, что под Вашим чутким руководством нашей футбольной семье удастся преодолеть непростые времена, вернуть болельщиков на стадионы и выйти на новый уровень.

В этот торжественный день искренне желаем Вам и Вашей команде успехов и удачи! Пусть все задуманное непременно осуществится, Ваша работа будет эффективной, а ее плоды на долгие годы станут залогом больших побед украинских клубов в Европе".