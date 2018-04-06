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НБА: Топ-5 моментов игрового дня Национальная баскетбольная ассоциация представила пятерку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата. Напомним, что в первенстве состоялись шесть матчей: Индиана - Голден Стэйт - 126:106 (27:26, 35:25, 35:26, 29:29)

Кливленд - Вашингтон - 119:115 (39:26, 20:28, 23:36, 37:25)

Хьюстон - Портленд - 96:94 (36:17, 30:27, 18:27, 12:23)

Милуоки - Бруклин - 111:119 (24:30, 21:22, 36:31, 30:36)

Юта - Клипперс - 117:95 (36:26, 29:23, 29:18, 23:28)

Денвер - Миннесота - 100:96 (27:24, 24:30, 28:18, 21:24)

Напомним, что один из лидеров "Бостона" Кайри Ирвинг из-за травмы колена пропустит остаток регулярного чемпионата и матчи плей-офф. В дебютном сезоне за "Селтикс" Ирвинг провел 60 матчей и в среднем за игру набирал 24,4 очка.

Terrikon

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