Ибрагимович: В кино меня мог бы сыграть Сталлоне. Футбол
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович высказался по поводу своего дебюта в МЛС. Напомним, что в своем первом матче за новую команду шведский футболист отметился двумя забитыми голами.
«Это сумасшедший старт в МЛС. Забить два гола в первом же матче – ожидания теперь очень высоки. Я очень требователен к себе и хочу проявить себя каждый раз, когда выхожу на поле.
Я знаю, на что способен. Конечно, адаптация займет у меня какое-то время, но я просто рад, что играю в футбол после травмы. Я ценю это каждый раз, когда надеваю бутсы.
У любого фильма хорошее начало, будем надеяться на счастливый конец. Кто бы мог сыграть меня в кино? Наверное, кто-то легендарный. Вроде Сильвестра Сталлоне», – заявил Ибрагимович.
Добавим, что 36-летний футболист перебрался в «Лос-Анджелес Гэласки» в конце марта в статусе свободного агента.
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Спорт
06.04.2018 20:16