"Манчестер Сити" подписал контракт с сайтом интернет-знакомств. Футбол
"Горожане" заключил спонсорский контракт с Tinder
Клуб Английской Премьер-Лиги "Манчестер Сити" объявил о подписании многомиллионного спонсорского контракт с мультиплатформенным приложением интернет-знакомств Tinder.
Празднуя подписание спонсорского контракта, "Сити" и Tinder запустили над Манчестером гигантский дирижабль с надписью "идеальное совпадение" и с символикой компании и клуба.
Как сообщается, в субботу перед Манчестерским дерби этот дирижабль пролетит над домашним стадионом "горожан" - "Этихад".
Отметим, что год назад Tinder пытался сотрудничать с главным противником "Сити" - "Манчестер Юнайтед". За рекламу приложения на рукавах футболистов компания была готова заплатить 13,4 млн фунтов.
На данный момент в Tinder, который управляется североамериканской корпорацией Match Group, образовано 20 млрд пар, что делает его самым популярным приложением для знакомств в мире.
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