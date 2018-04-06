"Манчестер Сити" подписал контракт с сайтом интернет-знакомств. Футбол

"Горожане" заключил спонсорский контракт с Tinder

Клуб Английской Премьер-Лиги "Манчестер Сити" объявил о подписании многомиллионного спонсорского контракт с мультиплатформенным приложением интернет-знакомств Tinder.

Празднуя подписание спонсорского контракта, "Сити" и Tinder запустили над Манчестером гигантский дирижабль с надписью "идеальное совпадение" и с символикой компании и клуба.

Как сообщается, в субботу перед Манчестерским дерби этот дирижабль пролетит над домашним стадионом "горожан" - "Этихад".

Отметим, что год назад Tinder пытался сотрудничать с главным противником "Сити" - "Манчестер Юнайтед". За рекламу приложения на рукавах футболистов компания была готова заплатить 13,4 млн фунтов.

На данный момент в Tinder, который управляется североамериканской корпорацией Match Group, образовано 20 млрд пар, что делает его самым популярным приложением для знакомств в мире.