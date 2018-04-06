"Манчестер Сити" подписал контракт с сайтом интернет-знакомств. Футбол

"Горожане" заключил спонсорский контракт с Tinder

"Манчестер Сити" подписал контракт с сайтом интернет-знакомств
Tinder и "МанСити" нашли друг друга
Фото: Instagram/Mancity

Клуб Английской Премьер-Лиги "Манчестер Сити" объявил о подписании многомиллионного спонсорского контракт с мультиплатформенным приложением интернет-знакомств Tinder.

Празднуя подписание спонсорского контракта, "Сити" и Tinder запустили над Манчестером гигантский дирижабль с надписью "идеальное совпадение" и с символикой компании и клуба.

Как сообщается, в субботу перед Манчестерским дерби этот дирижабль пролетит над домашним стадионом "горожан" - "Этихад".

Отметим, что год назад Tinder пытался сотрудничать с главным противником "Сити" - "Манчестер Юнайтед". За рекламу приложения на рукавах футболистов компания была готова заплатить 13,4 млн фунтов.

На данный момент в Tinder, который управляется североамериканской корпорацией Match Group, образовано 20 млрд пар, что делает его самым популярным приложением для знакомств в мире.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Музей в Москве отказался вернуть олимпийскую медаль гимнастке Корбут, украденную у нее 46 лет назадМузей в Москве отказался вернуть олимпийскую медаль гимнастке Корбут, украденную у нее 46 лет назад
Монтелла рассчитывает, что Месси пропустит матч с Севильей. ФутболМонтелла рассчитывает, что Месси пропустит матч с Севильей. Футбол
Игрок "Ливерпуля" Салах получил более 1 млн голосов на выборах президента Египта, при этом не баллотировавшись. ФутболИгрок "Ливерпуля" Салах получил более 1 млн голосов на выборах президента Египта, при этом не баллотировавшись. Футбол
"ПСЖ" выиграл Кубок лиги"ПСЖ" выиграл Кубок лиги
ФИФА официально рекомендует Грексит - дисквалификацию Греции. ФутболФИФА официально рекомендует Грексит - дисквалификацию Греции. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Сергей Палкин: Гримм сделал хорошую презентацию. ФутболСергей Палкин: Гримм сделал хорошую презентацию. Футбол
Генинсон: Не удалось собрать клубы в единый кулак, но это реально. ФутболГенинсон: Не удалось собрать клубы в единый кулак, но это реально. Футбол
ФИФА представила дизайн билетов на матчи ЧМ-2018. ФутболФИФА представила дизайн билетов на матчи ЧМ-2018. Футбол
Владислав Гельзин поздравил Томаса Гримма. ФутболВладислав Гельзин поздравил Томаса Гримма. Футбол
Новым президентом Премьер-лиги избран швейцарец Гримм. ФутболНовым президентом Премьер-лиги избран швейцарец Гримм. Футбол
Ибрагимович: В кино меня мог бы сыграть Сталлоне. ФутболИбрагимович: В кино меня мог бы сыграть Сталлоне. Футбол
Самуэль Юмтити не намерен покидать Барселону. ФутболСамуэль Юмтити не намерен покидать Барселону. Футбол
Источник: Интер отказался от приобретения Бернарда. ФутболИсточник: Интер отказался от приобретения Бернарда. Футбол
Глава ассоциации итальянских судей получил посылку с пулями из-за недовольства VAR. ФутболГлава ассоциации итальянских судей получил посылку с пулями из-за недовольства VAR. Футбол
Палкин: Будем менять президентов УПЛ, пока не достигнем своей цели. ФутболПалкин: Будем менять президентов УПЛ, пока не достигнем своей цели. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости