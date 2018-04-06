Луис Фелипе Сколари готов к работе в Чемпионшипе

Экс-тренер «Челси» и сборной Бразилии Луис Фелипе Сколари дал понять, что намерен возглавить английский «Вест Бромвич». Специалист признался, что готов поработать в Чемпионшипе, куда, вероятно, вылетит идущий на последнем месте в АПЛ клуб.

«Мне очень нравится Премьер-Лига, я постоянно слежу за ней и люблю её. Возможно, в следующем году я буду там работать, - приводит слова бразильского тренера Omnisport. - Хотя прошу прощения, не в Премьер-Лиге, а во втором дивизионе. У меня есть предложение, и я хочу понять, чего они хотят. Я уже сообщил своей семье: «Три месяца в Бразилии — январь, февраль, март, а в апреле я могу снова уехать за границу.

У меня есть конкретное предложение из второго дивизиона Англии. Сейчас они ещё в АПЛ, но я думаю, они вылетят. Я готов к работе во втором дивизионе, если их проект рассчитан на два года. Возможно, я дам согласие».

Напомним, что на этой неделе «Вест Бромвич» расстался с Аланом Пардью и сейчас находится в поисках нового главного тренера. Временно исполняющим обязанности наставника команды является Даррен Мур.


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