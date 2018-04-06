Глава ассоциации итальянских судей получил посылку с пулями из-за недовольства VAR. Футбол

В Италии футбольным чиновникам стали угрожать из-за введения системы видеопомощи арбитрам (VAR)

Глава ассоциации итальянских судей получил посылку с пулями из-за недовольства VAR

Президент ассоциации итальянских судей Марчелло Никки и другие ее члены получили посылки с пулями в знак протеста против системы видеопомощи арбитрам (VAR), сообщает Sky Sport.

Протесты начались после внедрения VAR в нынешнем сезоне чемпионата Италии.

В частности, в марте недовольные фанаты римского "Лацио" устроили митинг в знак протеста против VAR возле офиса Итальянской федерации футбола в Риме. По мнению болельщиков римского клуба, "Лацио" проиграл пять встреч из-за ошибок системы.

Кроме того, фанаты "Лацио" хотят привлечь к суду арбитра, судившего матч «лациале» с "Торино".

В текущем сезоне VAR используется в чемпионатах Германии, США, а также на решающих стадиях Кубка Англии и Кубка английской лиги.

В марте ФИФА официально одобрила использование VAR на чемпионате мира-2018 в РоSSии, который пройдет с 14 июня по 15 июля.

В свою очередь, Футбольная лига Испании введет систему видеопомощи арбитрам с сезона-2018/19.


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