Глава ассоциации итальянских судей получил посылку с пулями из-за недовольства VAR. Футбол

В Италии футбольным чиновникам стали угрожать из-за введения системы видеопомощи арбитрам (VAR)

Президент ассоциации итальянских судей Марчелло Никки и другие ее члены получили посылки с пулями в знак протеста против системы видеопомощи арбитрам (VAR), сообщает Sky Sport.

Протесты начались после внедрения VAR в нынешнем сезоне чемпионата Италии.

В частности, в марте недовольные фанаты римского "Лацио" устроили митинг в знак протеста против VAR возле офиса Итальянской федерации футбола в Риме. По мнению болельщиков римского клуба, "Лацио" проиграл пять встреч из-за ошибок системы.

Кроме того, фанаты "Лацио" хотят привлечь к суду арбитра, судившего матч «лациале» с "Торино".

В текущем сезоне VAR используется в чемпионатах Германии, США , а также на решающих стадиях Кубка Англии и Кубка английской лиги.

В марте ФИФА официально одобрила использование VAR на чемпионате мира-2018 в РоSSии, который пройдет с 14 июня по 15 июля.