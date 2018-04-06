Палкин: Будем менять президентов УПЛ, пока не достигнем своей цели. Футбол
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин поделился своим мнением о кандидате в президенты УПЛ Томасе Гримме.
«Мы с Томасом Гриммом встречались ранее, познакомились полгода назад. Он предлагал программу, рассказывал о себе. Не думаю, что сегодня мы услышим что-то новое.
Главный вопрос — технический, чтобы мы приняли решение поставить нового президента. Надеюсь, у нас это получится и с ним мы достигнем результатов.
Нового ничего не придумаешь. У нас задачи одни: увеличение доходов и посещаемости. Мы будем менять президентов до тех пор, пока не достигнем своей цели: пока клубы не начнут зарабатывать деньги и увеличиться количество болельщиков на трибунах.
Если мы вместе не объединимся, чтобы вернуть болельщиков на футбол, то это никому не нужно», — приводит слова Палкина FootballHub.
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