Милан потерял защитника на ближайшие пять месяцев. Футбол

Защитник «Милана» Андреа Конти перенес операцию на левом колене.

Футболисту потребовалось хирургическое вмешательство в связи с растяжением связок колена, которое ему уже оперировали около полугода назад. Все эти полгода Конти восстанавливался, сыграв лишь один матч после возвращения. Операция прошла успешно, сроки восстановления футболиста составят 5-6 месяцев.

«Несмотря на все сложности, я спокоен. К сожалению, в футболе случаются такие вещи, но нет никакого смысла унывать по этому поводу. Это лишь значит, что так должно было случиться. Теперь я думаю только об операции и возвращении к работе как можно скорее. Я полон решимости, поскольку знаю, что следующий сезон станет моим лучшим. Хочу вернуться на поле, это произойдёт в сентябре», — цитирует Конти Football Italia.