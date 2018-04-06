Индзаги: Лацио мог забить Зальцбургу больше четырех голов. Футбол

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги прокомментировал победу над "Зальцбургом" (4:2) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

"Мы могли забить еще, например, Иммобиле, Милинкович-Савич и Кайседо. Знали, что "Зальцбург" – тяжелый соперник, они пропустили лишь пять голов за весь турнир, а вчера мы забили им сразу четыре. Было нелегко после того, как счет стал 2:2 и в наши ворота был назначен пенальти, но мы вернулись в игру, в том числе благодаря болельщикам.

Перед матчем я сказал своим футболистам, что в предыдущих встречах Лиги Европы мы были сами виноваты в неудачных результатах первых игр плей-офф. Поэтому я не хотел повторения прошлых результатов в поединке с "Зальцбургом". Замечательно, что нам удалось вернуться в игру после того, как австрийцы смогли отыграть два гола.

Ответный матч обещает стать тяжелым, но у нас есть все, чтобы пройти дальше. Мы не собираемся недооценивать "Зальцбург". У нас есть преимущество в два мяча, но мы не забываем, насколько эта команда сильна на своем поле", – сказал Индзаги.


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