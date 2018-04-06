Клубы УПЛ готовятся избрать Гримма президентом на 4 года. Футбол

Сегодня в 11:00 начнется заседание представителей клубов УПЛ, на котором будет выбран новый президент организации. Кандидат на этих выборах один - Томас Гримм. Владимир Генинсон сложит свои полномочия и не пойдет на второй срок.

На заседание уже прибыл вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук. Ожидается присутствие Сергея Палкина ("Шахтер"), Сергея Рафаилова ("Заря"), Сергея Мохника ("Динамо"), Анатолия Мисюры ("Черноморец") и представителей других клубов.

На заседании могут внести изменения в Устав - например, вернуть должность генерального директора УПЛ. Кроме того, клубы заслушают итоговый отчет Генинсона и предвыборную программу Гримма. Голосование будет открытым, сообщает канал "Футбол 1".

Ожидается, что на заседании соберется необходимый кворум - 8 клубов. Такое же количество голосов необходимо Гримму. По имеющейся информации, сегодня Гримм будет избран на четырехлетний срок.