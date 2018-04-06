СМИ: Андрей Лунин близок к переходу в Интер. Футбол
Вратарь «Зари» Андрей Лунин может в ближайшее время продолжить карьеру в Италии. По информации La Gazzetta dello Sport, миланский «Интер» договорился о трансфере 19-летнего голкипера, который обойдется итальянцам в шесть миллионов евро.
Сообщается, что спортивный директор «нерадзурри» Пьеро Аусилио уже провел переговоры с «Зарей» и сейчас находится в поиске клуба Серии А, который будет готов дать Лунину необходимую игровую практику. «Интер» планирует сразу же отдать футболиста в аренду в один из клубов чемпионата Италии.
Ожидается, что на днях пройдут встречи между представителями миланской команды и украинского вратаря, а на следующей недели будет официально объявлено о трансфере.
Добавим, что ранее появлялась информация о том, что в трансфере Андрея Лунина заинтересованы клубы из нескольких топ-чемпионатов Европы.
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