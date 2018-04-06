Нападающего Монако обвиняют в подделке возраста и имени. Футбол

Нападающий «Монако» Ласина Траоре, выступающий на правах аренды за «Амьен», обвинен в подделке документов.

Президент ивуарийского клуба «Этуаль» Ибрахим Коне рассказал, что Траоре играл в его команде, но затем перешел в «Стад Абиджан», изменив имя и возраст. По словам Коне, раньше футболист играл под именем Траоре Менене и по паспорту был на два года старше.

«Все обвинения Траоре в том, что у него поддельный паспорт — не более чем шантаж, - заявил агент футболиста Дмитрий Селюк. - Какие-то СМИ написали, сделали вброс, и это обросло нелепыми слухами. Они утверждают, что Ласина на два года старше — но это ерунда.

Я разговаривал с Траоре. Он сказал: тот, кто придумал эту историю, однажды просил у него деньги. Многие обеспеченные футболисты подвержены таким нападкам. Бедные люди просят у игроков деньги, а если им отказывают — придумывают ерунду.

К тому же, вопрос возраста должен задаваться не самому футболисту, а федерации Кот-Д’Ивуара. В общем, не стоит обращать внимания на подобного рода мелкие игры».


Terrikon со ссылкой на sport24


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