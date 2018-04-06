НБА: результаты матчей 6 апреля

Шесть матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации.

Индиана - Голден Стэйт - 126:106 (27:26, 35:25, 35:26, 29:29)
ИП: Богданович - 28, Оладипо - 21
ГС: Дюрант - 27, Томпсон - 16

Кливленд - Вашингтон - 119:115 (39:26, 20:28, 23:36, 37:25)
КК: Джеймс - 33+14 передач, Грин - 14
ВУ: Уолл - 28, Бил - 19

Хьюстон - Портленд - 96:94 (36:17, 30:27, 18:27, 12:23)
ХР: Пол - 27, Харден - 24
ПТ: Маккалум - 16, Нуркич, Болдуин - по 14

Милуоки - Бруклин - 111:119 (24:30, 21:22, 36:31, 30:36)
МБ: Мидлттон - 31, Адетокунбо - 19+10 подборов
БН: Краббе - 25, Расселл - 22

Юта - Клипперс - 117:95 (36:26, 29:23, 29:18, 23:28)
ЮД: Митчелл - 19, Фєйворс - 16
ЛК: Риверс - 19, Харелл - 17

Денвер - Миннесота - 100:96 (27:24, 24:30, 28:18, 21:24)
ДН: Таунс - 26, Гибсон - 17
МС: Мюррей - 22, Харрис - 20


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