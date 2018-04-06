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НБА: результаты матчей 6 апреля Шесть матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации. Индиана - Голден Стэйт - 126:106 (27:26, 35:25, 35:26, 29:29)

ИП: Богданович - 28, Оладипо - 21

ГС: Дюрант - 27, Томпсон - 16 Кливленд - Вашингтон - 119:115 (39:26, 20:28, 23:36, 37:25)

КК: Джеймс - 33+14 передач, Грин - 14

ВУ: Уолл - 28, Бил - 19 Хьюстон - Портленд - 96:94 (36:17, 30:27, 18:27, 12:23)

ХР: Пол - 27, Харден - 24

ПТ: Маккалум - 16, Нуркич, Болдуин - по 14 Милуоки - Бруклин - 111:119 (24:30, 21:22, 36:31, 30:36)

МБ: Мидлттон - 31, Адетокунбо - 19+10 подборов

БН: Краббе - 25, Расселл - 22 Юта - Клипперс - 117:95 (36:26, 29:23, 29:18, 23:28)

ЮД: Митчелл - 19, Фєйворс - 16

ЛК: Риверс - 19, Харелл - 17 Денвер - Миннесота - 100:96 (27:24, 24:30, 28:18, 21:24)

ДН: Таунс - 26, Гибсон - 17

МС: Мюррей - 22, Харрис - 20

Terrikon

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