Гаттузо: Обещаю упорно работать, чтобы вернуть Милану былую славу

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал продление контракта с клубом до июня 2021 года.

«Я очень горд, это особенный для меня момент. Мы должны продолжить свое путешествие. Обещаю упорно работать, чтобы вернуть «Милану» былую славу. Это сопряжено с огромным давлением, но меня это не волнует.

Хочу поблагодарить гендиректора Марко Фассоне и спортивного директора Массимилиано Мирабелли, летом они пригласили меня в молодежную команду. Им я и обязан своими успехами в клубе. Я благодарен персоналу тренировочной базы в Миланелло и парням, которых тренирую. Благодаря вам я подписал этот контракт.

Могу пропеть любую фанатскую речовку о «Милане». Я болею за эту команду, и для меня честь быть ее тренером», – цитирует Гаттузо Football Italia.

Напомним, что Дженнаро возглавил «Милан» в ноябре 2017 года, после увольнения Винченцо Монтеллы. Под руководством Гаттузо команда добыла 13 побед и 6 раз сыграла вничью в 25 матчах. После 30 туров чемпионата Италии «россонери» занимают 6-е место.