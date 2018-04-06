Гаттузо: Обещаю упорно работать, чтобы вернуть Милану былую славу
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал продление контракта с клубом до июня 2021 года.
«Я очень горд, это особенный для меня момент. Мы должны продолжить свое путешествие. Обещаю упорно работать, чтобы вернуть «Милану» былую славу. Это сопряжено с огромным давлением, но меня это не волнует.
Хочу поблагодарить гендиректора Марко Фассоне и спортивного директора Массимилиано Мирабелли, летом они пригласили меня в молодежную команду. Им я и обязан своими успехами в клубе. Я благодарен персоналу тренировочной базы в Миланелло и парням, которых тренирую. Благодаря вам я подписал этот контракт.
Могу пропеть любую фанатскую речовку о «Милане». Я болею за эту команду, и для меня честь быть ее тренером», – цитирует Гаттузо Football Italia.
Напомним, что Дженнаро возглавил «Милан» в ноябре 2017 года, после увольнения Винченцо Монтеллы. Под руководством Гаттузо команда добыла 13 побед и 6 раз сыграла вничью в 25 матчах. После 30 туров чемпионата Италии «россонери» занимают 6-е место.
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