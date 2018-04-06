НХЛ: Нью-Джерси и Коламбус выходят в плей-офф, Нэшвилл берет президентский кубок

Двенадцать матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ . Игровой день 2018-04-06. Результаты всех матчей

"Айлендерс" - "Рейнджерс" - 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

34 сэйва голкипера "Айлендерс" Ярослава Халака помогли "Островитянам" обыграть "Рейнджерс". На гол Кевина Хейза "Айлендерс" ответили точными бросками Томаса Хикки и Энтони Бовилье.

"Коламбус" - "Питтсбург" - 4:5 ОТ (2:2, 1:0, 1:2, 0:1)

"Коламбус" вышел в плей-офф Восточной конференции, уступив в овертайме "Питтсбургу". Победу "Пингвинз" принес точный бросок Фила Кессела на 2-й минуте дополнительного периода. Евгений Малкин завершил матч с результативной передачей.

"Нью-Джерси" - "Торонто" - 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

"Нью-Джерси" впервые с 2012 года закрепил за собой место в плей-офф Восточной конференции, обыграв "Торонто". Победу "Нью-Джерси" принесли точные броски Павела Захи и Майлза Вуда.

"Вашингтон" - "Нэшвилл" - 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)

"Нэшвилл" выиграл регулярный чемпионат НХЛ , обыграв предыдущих обладателей президентского трофея "Вашингтон". Победу "Предаторс" принес дубль Крэйга Смита и точные броски Романа Йоси и Райана Джохансена.

"Филадельфия" - "Каролина" - 4:3 (1:2, 1:0, 2:1)

"Филадельфия" сохранила шансы на выход в плей-офф, обыграв "Каролину". "Флайерз" на 4 очка опереджают "Флориду" в борьбе за 2-й уайлд-карт Восточной конференции. Победу летчикам принесли точные броски Майка Раффла, Ивана Проворова, Клда Жиру и Якуба Ворачека.

"Детройт" - "Монреаль" - 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

Дубль Николя Делорье принес "Монреалю" победу над "Детройтом". Обе команды давно лишились шансов на выход в плей-офф и теперь борются за лучшую позицию в Восточной конференции.

"Флорида" - "Бостон" - 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

"Флорида" сохранила небольшие шансы на выход в плей-офф после победы над "Бостоном". Победная шайба на счету Джарреда Макканна. По голу в ворота "Брюинз" провели Александр Барков и Фрэнк Ватрано.

"Виннипег" - "Калгари" - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Гол Пола Штясны в середине второго периоде стал победным для "Виннипега" в матче с "Калгари". Блэйк Уиллер открыл счет в конце первого периода, а Спенсер Фу уравнял шансы в середине второй двадцатиминутки.

"Эдмонтон" - "Вегас" - 4:3 (1:0, 0:2, 3:1)

Три шайбы "Ойлерз" в третьем периоде поединка решили исход матча с "Вегасом" в пользу "нефтяников". Капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид записал на свой счет 3 результативные передачи и сохранил за собой первое место в рейтинге бомбардиров лиги (106 очков).

"Ванкувер" - "Аризона" - 4:3 ОТ (0:1, 1:2, 2:0, 1:0)

Гол Даниэля Седина на 3-й минуте овертайма принес победу "Ванкуверу" над "Аризоной". Ему же удалось восстановить равновесие во втором периоде поединка. По шайбе в ворота "Койотиз" отправили Джейк Виртанен и Брендан Лайпсик.

"Сан-Хосе" - "Колорадо" - 4:2 (1:0, 0:0, 3:2)

Шайбы Джастина Брауна, Логана Кутюра, Юнаса Донского и Томаша Хертля обеспечили "Шаркс" победу над "Эвеланш".

"Лос-Анджелес" - "Миннесота" - 5:4 ОТ (1:2, 3:0, 0:2, 1:0)

Покер Дастина Брауна обеспечил "Кингз" победу над "Уайлдз". При этом "Лос-Анджелес" переместился на третье место в Тихоокеанском дивизионе.